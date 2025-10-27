Турнирная таблица РПЛ после 13-го тура: «Краснодар» вернулся на первое место, «Локомотив» и ЦСКА — в тройке

В понедельник, 27 октября, матчем «Ахмат» — «Сочи» (2:4) завершился 13-й тур чемпионата России.

В турнирной таблице РПЛ на первое место вернулся «Краснодар» с 29 очками. «Локомотив» (27 баллов) располагается на второй позиции, опережая ЦСКА (27) по дополнительным показателям.

«Зенит» (26) остается на четвертом месте, «Балтика» (24) — на пятом, «Спартак» (22) — на шестом.

«Сочи» (8) благодаря победе над «Ахматом» поднялся с последней на 14-ю строчку.

14-й тур чемпионата России пройдет с 31 октября по 2 ноября.