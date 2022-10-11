Каррера: «Соболев сильнее Дзюбы, его потенциал еще не до конца реализован»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева с форвардом «Аданы Демирспор» Артемом Дзюбой.

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок и его потенциал еще не до конца реализован», — приводит Sport24 слова Карреры.

В сезоне-2022/23 25-летний Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

34-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор».