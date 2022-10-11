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11 октября, 09:16

Каррера: «Соболев сильнее Дзюбы, его потенциал еще не до конца реализован»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева с форвардом «Аданы Демирспор» Артемом Дзюбой.

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок и его потенциал еще не до конца реализован», — приводит Sport24 слова Карреры.

В сезоне-2022/23 25-летний Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

34-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-on-silneye-yego-potentsial-yeshche-ne-do-kontsa-realizovan-karrera-sdelal-vybor-mezhdu-sobolevym-i-dzyuboy
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
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11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
15.10 14:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
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Дмитрий Баринов

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Локомотив

 11 1 3
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