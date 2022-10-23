Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в ворота «Химок» сравнили с празднованием Криштиану Роналду
Защитник «Спартака» Павел Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» сравнили с празднованием форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
— Празднование как у Криштиану Роналду?
— Нет, это похоже, — ответил Маслов. — Он через правый бок прыгает, я через левый.
— Ты прикалываешься?
— Да, я пошутил.
— Не придумал празднование?
— Нет, не придумал. Не был готов.
— Будешь придумывать?
— Не, не буду. Пусть это лучше будет тайной. Буду импровизировать.
— Подключения вперед — просьба тренера?
— Тренер хочет, чтобы мы играли агрессивнее. Иногда такие ситуации появляются, когда можно подключиться к атаке. У нас всегда есть люди, которые готовы подстраховать, закрыть зону. В этом нет ничего страшного. Просто по цепочке команда перестраивается, и я оказываюсь в звене повыше. Абсолютная взаимозаменяемость у всех.
— Какой вы дерзкий!
— Я не дерзкий, вам кажется.
— Ротация в центре обороны как влияет?
— На меня — позитивно. Понимаю, что многое зависит от работы на тренировках. Все чувствуют в команде. Нет таких, которые понимают, что не будут играть ни при каком раскладе. Новый кубковый формат позволяет задействовать всю обойму, чтобы все чувствовали себя важными звеньями в команде.
— Нравится новый кубковый формат?
— Да, дополнительные игры. Даже когда есть матч посреди недели, проводим восстановительную тренировку, а дальше идет нагрузочная, так что это не так сильно отбирает время.
Гол в ворота «Химок» стал для Маслова первым в составе «Спартака».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2