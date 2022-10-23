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Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в ворота «Химок» сравнили с празднованием Криштиану Роналду

Антон Иванов
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» сравнили с празднованием форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

— Празднование как у Криштиану Роналду?

— Нет, это похоже, — ответил Маслов. — Он через правый бок прыгает, я через левый.

— Ты прикалываешься?

— Да, я пошутил.

— Не придумал празднование?

— Нет, не придумал. Не был готов.

— Будешь придумывать?

— Не, не буду. Пусть это лучше будет тайной. Буду импровизировать.

— Подключения вперед — просьба тренера?

— Тренер хочет, чтобы мы играли агрессивнее. Иногда такие ситуации появляются, когда можно подключиться к атаке. У нас всегда есть люди, которые готовы подстраховать, закрыть зону. В этом нет ничего страшного. Просто по цепочке команда перестраивается, и я оказываюсь в звене повыше. Абсолютная взаимозаменяемость у всех.

— Какой вы дерзкий!

— Я не дерзкий, вам кажется.

— Ротация в центре обороны как влияет?

— На меня — позитивно. Понимаю, что многое зависит от работы на тренировках. Все чувствуют в команде. Нет таких, которые понимают, что не будут играть ни при каком раскладе. Новый кубковый формат позволяет задействовать всю обойму, чтобы все чувствовали себя важными звеньями в команде.

— Нравится новый кубковый формат?

— Да, дополнительные игры. Даже когда есть матч посреди недели, проводим восстановительную тренировку, а дальше идет нагрузочная, так что это не так сильно отбирает время.

Гол в ворота «Химок» стал для Маслова первым в составе «Спартака».

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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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