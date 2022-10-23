Джикия посвятил победу «Спартака» над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кому красно-белые посвятили победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Вы вышли с капитанской повязкой, на которой были фамилии болельщиков «Спартака» в 1982 году. Что для тебя значит это событие?

— Эта трагедия для всех. Сегодняшнюю победу посвящаем всем, кто ушел.

— Вы были у памятника в Лужниках. Как вы через себя пропускаете эту историю?

— Уже пятый раз бываю в эту дату там. С каждым годом все больше и больше людей собирается. Это о многом говорит. Пока мы помним об этом, значит, они в наших сердцах. Это была трагедия огромного масштаба для всего Союза. Поэтому царство небесное всем.

— Известны ли вам судьбы конкретных людей?

— Я лично тоже общался. Там были взрослые мужчины, которые показывали билет, программку этого матча, которые были там, просто разминулись с этой трагедией. Конечно, тяжело слушать такую историю. Но тем не менее пообщались с ними. Уделили внимание, расписались, поговорили.