Мамаев вступился за Кокорина на суде и извинился перед водителем Соловчуком

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на заседании суда извинился перед Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Также он сказал, что форвард "Зенита" Александр Кокорин не принимал участия в драке.

- Хочу принести извинения за легкий вред здоровья, - сказал Мамаев. - Готов возместить итоговую компенсацию. Хочу обратиться к Виталию - может, уже на основе видео, он хорошо вспомнит и скажет правдивые показания. Кокорин Александр по большому счету на протяжении всего конфликта пытался его погасить. По большому счету никакого отношения не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов все компенсировать. (Дмитрий Зеленов)

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live