Мамаев — после первой игры: «Посмотрим, что Карпин скажет»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев после товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1) рассказал об эмоциях от игры.
Эта встреча стала для него первой после УДО из тюрьмы
Мамаев сыграл 53 минуты и покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.
— Первый матч против такого соперника за год. Какие впечатления?
— Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.
— Стадион сегодня аплодировал тебе громче, чем игрокам «Краснодара».
— Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.
— Каково было играть после долгого отсутствия?
— На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет (смеется).