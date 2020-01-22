Максименко назвал «убийством» тренировки «Спартака» на сборе в ОАЭ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о том, как проводит тренировочный сбор в ОАЭ вместе с московской командой, сообщает официальный сайт красно-белых.

— Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти, — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака». — Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще «убийство». (Улыбается.) Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне.

Команда Доменико Тедеско проведет сбор в Абу-Даби с 25 января по 6 февраля.

«Спартак» занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.