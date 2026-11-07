«Ахмат» — «Родина»: Цаке открыл счет в первом тайме

«Ахмат» вышел вперед в матче с «Родиной» в 14-м туре чемпионата России — 1:0.

На 34-й минуте гол забил Клисман Цаке. Результативная передача на счету Исмаэла Силвы.

Следить за ключевыми событиями матча «Ахмат» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».