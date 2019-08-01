Луиз Адриану попрощается с фанатами "Спартака" особенным способом

"Палмейрас" объявил о переходе нападающего Луиза Адриану. Девушка 32-летнего футболиста Екатерина Дорожко опубликовала в связи с этим событием сообщение в своем Instagram, что среди болельщиков красно-белых будет разыгран специальный конкурс.

"Ни для кого не секрет, что мы покидаем ФК Спартак! - написала Дорожко в сообщении.



Было очень много желающих получить футболку с автографом, но, к сожалению, у нас нет такого количества футболок,чтобы раздать всем и никого не обидеть!"

"Палмейрас" объявил о переходе Луиза Адриану из "Спартака"