«Локомотив» — «Ростов»: видео голов матча РПЛ

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России — 3:3.

В первом тайме отличились Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев, после перерыва — Мохаммад Мохеби и Тимур Сулейманов.

На 83-й минуте Александр Сильянов вывел красно-зеленых вперед, на 8-й добавленной минуте Роналдо сравнял счет.

7-я минута. Алексей Батраков — 1:0

20-я минута. Дмитрий Воробьев — 2:0

57-я минута. Мохаммад Мохеби — с пенальти — 2:1

65-я минута. Тимур Сулейманов — 2:2

83-я минута. Сильянов — 3:2

90+8-я минута. Роналдо — 3:3

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».