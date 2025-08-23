«Ростов» ушел от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Роналдо на 90+8-й минуте

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:3.

В первом тайме железнодорожники забили два гола — отличились Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. На 57-й минуте форвард ростовчан Мохаммад Мохеби реализовал пенальти и отыграл один мяч гостей, а на 65-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет. За восемь минут до окончания основного времени Александр Сильянов снова вывел московскую команду вперед. Окончательный счет в матче установил форвард «Ростова» Роналдо, который отличился на 90+8-й минуте.

«Локомотив» набрал 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 4 балла и 14-я позиция. Желто-синие впервые сыграли вничью в нынешнем сезоне — до этого на счету команды было 6 поражений и 1 победа во всех турнирах.

Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» проведет 31 августа против «Крыльев Советов», а «Ростов» днем ранее сыграет с «Ахматом».