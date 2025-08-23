«Локомотив» — «Ростов»: Сильянов вывел железнодорожников вперед

«Локомотив» снова вышел вперед в матче 6-го тура чемпионата России против «Ростова» — 3:2.

На 82-й минуте минуте отличился защитник железнодорожников Александр Сильянов, который в сезоне-2022/23 играл за ростовчан.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».