Тюкавин: «Подготовка к «ЛетФесту» была тяжелая, целый месяц готовились»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о подготовке к фестивалю «ЛетФест-2025».

— Как готовились к участию в «ЛетФесте»?

— Подготовка была тяжелая, целый месяц готовились к этому мероприятию каждый день. Жюри оценивало вроде положительно, все хорошо. Помогли ребята с актерским мастерством. С утра потренировался, вечером выступил.

— А в детстве вы конструировали разные интересные штуки? Может быть, домики делали?

— Домики на дереве делал. На Крылатских холмах много деревьев, холмы, и мы строили различные домики, шалаши. А такие аппараты первый раз сделали для этого мероприятия.

— Самолетики бумажные делали?

— Самолетики бумажные мне одноклассницы делали, а я их запускал.

— Почему вы выбрали именно такой аппарат?

— Классный диван. Диванные эксперты, их очень много, они больше профессионалов разбираются в футболе, в спорте, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют.

— Как вы реагируете на комментарии диванных экспертов?

— Мы никак не реагируем, стараемся просто слушать их, прислушиваться, так как они большие профессионалы, разбираются во всем.

— Что проще: запускать такие самолеты или играть в футбол?

— Ну, наверное, проще запускать самолеты.