«Локомотив» перед матчем с «Краснодаром» проведет акцию по сбору теплых вещей

«Локомотив» перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» проведет благотворительную акцию, сообщает пресс-служба московского клуба.

На территории стадиона будет устроена ярмарка керамики из творческой мастерской, где работают люди с инвалидностью по слуху и зрению. Также на площади перед «РЖД Ареной» волонтеры будут принимать теплые вещи, которые потом раздадут нуждающимся.

Игра пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 19.00 мск.

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