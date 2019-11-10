РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Локомотив» перед матчем с «Краснодаром» проведет акцию по сбору теплых вещей

14:27
Теги:

«Локомотив» перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» проведет благотворительную акцию, сообщает пресс-служба московского клуба.

На территории стадиона будет устроена ярмарка керамики из творческой мастерской, где работают люди с инвалидностью по слуху и зрению. Также на площади перед «РЖД Ареной» волонтеры будут принимать теплые вещи, которые потом раздадут нуждающимся.

Игра пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 19.00 мск.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Краснодар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир