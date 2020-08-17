«Локомотив» и «Динамо» поборются за Рассказова

Защитник Николай Рассказов может покинуть «Спартак». Футболист попал в запас красно-белых летом из-за нежелания подписывать новый контракт на не устраивающих его условиях.

Рассказовым интересуются два московских клуба. «Локомотив» обращался в «Спартак» по поводу футболиста. Красно-белые готовы расстаться с хавбеком за 4 миллиона евро, из-за чего руководство железнодорожников взяло паузу. Соглашение Рассказова завершается летом 2021 года, с 1 января с ним можно будет заключить предварительный договор и в июне забрать бесплатно.

Паузой «Локо» может воспользоваться «Динамо», которое рассматривает кандидатуру игрока и не исключено, что клуб выйдет на него и на «Спартак» уже сейчас, чтобы приобрести футболиста на возмездной основе до закрытия летнего трансферного окна.

В сезоне-2019/20 Рассказов провел 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 передачи во всех турнирах. В чемпионате 2020/21 в двух стартовых турах Николай на поле не выходил. (Вячеслав Короткин)