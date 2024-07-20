Дьяков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» — всегда претендент на высокие места»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Спартак» будет претендовать на высокие места в сезоне-2024/25.

«Новый тренер пришел в «Спартак», именитый футболист. Будет интересно, в какой футбол будет играть при нем команда. Следить за ними будет интересно, а ожидания... Не знаю, в любом случае, «Спартак» всегда ставит самые высокие задачи. Кто бы что не говорил, но красно-белые — всегда претендент на высокие места», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

В первом туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч состоится 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

В межсезонье московскую команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.