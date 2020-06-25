L'Equipe: «Спартак» может подписать экс-форварда «Арсенала» Саного

Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает L'Equipe. Красно-белые входят в число клубов, сделавших предложение 27-летнему форварду. По данным источника, Саного предлагают контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год по схеме «2+1».

Контракт Саного с «Тулузой» истекает летом 2020 года. В сезоне-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Саного провел 16 матчей и забил 4 мяча.

До перехода в «Тулузу» Саного выступал за «Осер», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон». Также он играл за сборные Франции всех возрастов, кроме первой команды.