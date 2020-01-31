Леонид Федун: «Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб с большой долей вероятности выдвинет действующего президента РПЛ Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящие выборы, которые пройдут 17 марта. Прием заявок от кандидатов в руководители лиги завершится 4 февраля.

— Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина, — цитирует Федуна ТАСС.

На внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета РФС о признании выборов президента премьер-лиги, состоявшихся 16 января, недействительными.

Прядкин работает в РПЛ с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.