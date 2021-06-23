Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером команды Осинькиным

12:43
Теги:

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на три года.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда вернулась в Тинькофф РПЛ, где будет выступать с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18915

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Швеция — Польша: прогноз от Романа Орещука на матч Евро-2020
Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций
Франция — Португалия: прогноз от Анатолия Бышовца на матч Евро-2020
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы