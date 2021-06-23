«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером команды Осинькиным
12:43
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером команды Игорем Осинькиным.
Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на три года.
Игорь Осинькин продлил контракт с «Крыльями» на три годаhttps://t.co/W1Z9kCgAJa— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 23, 2021
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда вернулась в Тинькофф РПЛ, где будет выступать с сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю