«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером команды Осинькиным

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на три года.

Игорь Осинькин продлил контракт с «Крыльями» на три годаhttps://t.co/W1Z9kCgAJa — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 23, 2021

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда вернулась в Тинькофф РПЛ, где будет выступать с сезона-2021/22.