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Сегодня, 15:39

Кухарчук заявил, что у «Пари НН» были надежды победить «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Надеялись наиграть на ничью? Были надежды даже на победу. Но так сложилась игра. Если бы еще тренировались неделю. Была одна тренировка. А так все тренажерный зал. Нет манежей? В Нижнем Новгороде я даже не знаю, по-моему, нет подходящего. Как оцениваю девятое место по итогам первой части чемпионата? Если смотреть на историю клуба, то, конечно, это хороший результат. Но мы всегда стремимся к большему», — приводит слова Кухарчука «Спорт День за Днем».

«Зенит» набрал 36 очков за 18 туров и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igrok-pari-nn-kukharchuk-zayavil-chto-u-komandy-byli-nadezhdy-pobedit-zenit
Илья Кухарчук
Футбол
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ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
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