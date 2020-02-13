Ксения Собчак: «Между «не играть нигде» и «играть в «Сочи» Кокорин благоразумно выбрал Сочи»

Известная телеведущая Ксения Собчак высказалась о скором переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что игрок проведет весеннюю часть чемпионата в его клубе.

— Между «не играть нигде» и «играть в «Сочи» Кокорин благоразумно выбрал Сочи, — написала Собчак в своем telegram-канале. — Отдых в Дубае и на Мальдивах сам себя не оплатит.