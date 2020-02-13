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Ксения Собчак: «Между «не играть нигде» и «играть в «Сочи» Кокорин благоразумно выбрал Сочи»

15:52
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известная телеведущая Ксения Собчак высказалась о скором переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что игрок проведет весеннюю часть чемпионата в его клубе.

— Между «не играть нигде» и «играть в «Сочи» Кокорин благоразумно выбрал Сочи, — написала Собчак в своем telegram-канале. — Отдых в Дубае и на Мальдивах сам себя не оплатит.

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