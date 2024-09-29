Массимо Каррера: «Переход Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейцев»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА может стать прорывным моментом и открыть дорогу в Россию для других европейских игроков.

«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

34-летний босниец известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону».