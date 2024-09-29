Массимо Каррера: «Переход Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейцев»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА может стать прорывным моментом и открыть дорогу в Россию для других европейских игроков.
«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.
34-летний босниец известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону».
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|
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|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
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|3
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|12
|
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|3
|3
|4
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|12
|
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|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
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|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
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|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1
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