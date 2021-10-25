Клаудиньо поделился эмоциями после победы «Зенита» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (7:1). В этой встрече он забил гол.

«Очень рад поучаствовать в этой исторической встрече. Поздравляю всех!» — написал Клаудиньо в Instagram.

«Спартак» впервые в истории проиграл с таким результатом.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» набрал 17 очков и занимает 7-ю позицию.