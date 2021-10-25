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Клаудиньо поделился эмоциями после победы «Зенита» в матче со «Спартаком»

08:37
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (7:1). В этой встрече он забил гол.

«Очень рад поучаствовать в этой исторической встрече. Поздравляю всех!» — написал Клаудиньо в Instagram.

Публикация от Claudio Leonel (@claudinhoo97)

«Спартак» впервые в истории проиграл с таким результатом.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» набрал 17 очков и занимает 7-ю позицию.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры