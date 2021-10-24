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Георгий Джикия: «Спартак» полностью провалил игру»

Джикия считает, что «Спартак» полностью провалил матч с «Зенитом»
22:30
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

«Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! - Сказал Джикия «СЭ» и «РБ Спорт». - Да, могли избежать, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном, семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все.

Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу прежде всего извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать, такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы».

«Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Интер 1
Ювентус 0
2-й тайм

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
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Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 7
Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

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