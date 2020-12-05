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Хацкевич: «Видим у «Ротора» прогресс в каждом матче»

18:55
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара».

— Сегодня 90 минут есть, все будем решать на поле, — сказал Хацкевич в эфире «Матч Премьер». — Мы доукомплектовались в конце октября. Сейчас много акцента делаем на нашей игре. В каждом матче видим прогресс, особенно в атаке. Моменты создаем, осталось забивать.

Краснодар — Ротор

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