«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы на матч РПЛ

«Краснодар» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России-2025/26.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Сперцян, Перрен, Аугусто, Кривцов, Са.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Наделчару, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бакаев, Бистрович, Дзюба.

Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.