Красивый гол Азмуна в матче «Зенит» — «Урал». Видео
12:59
Форвард «Зенита» Сердар Азмун отметился голом в товарищеском матче с «Уралом». Видео опубликовал Twitter сине-бело-голубых.
Шикарный гол Сердара Азмуна ??? #ЗенитУрал #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/G7QTAV2u2q— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) January 27, 2021
Позднее иранец получил травму и был заменен. 26-летний Азмун в текущем сезоне провел 20 матчей за «Зенит» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.
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