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Красивый гол Азмуна в матче «Зенит» — «Урал». Видео

12:59
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун отметился голом в товарищеском матче с «Уралом». Видео опубликовал Twitter сине-бело-голубых.

Позднее иранец получил травму и был заменен. 26-летний Азмун в текущем сезоне провел 20 матчей за «Зенит» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.

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