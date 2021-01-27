Форвард «Зенита» Сердар Азмун отметился голом в товарищеском матче с «Уралом». Видео опубликовал Twitter сине-бело-голубых.

Позднее иранец получил травму и был заменен. 26-летний Азмун в текущем сезоне провел 20 матчей за «Зенит» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.