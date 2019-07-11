Кононов объяснил, за счет чего Понсе усилит атаку "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от игры нападающего Эсекиэля Понсе. Аргентинский форвард перешел в московский клуб из "Ромы" этим летом за 9 миллионов евро.

- Понсе соответствует тем требованиям, которые мы бы хотели видеть в футболисте острия атаки: скорость, нагнетание активных действий в атаке, изматывание соперника, переключение из атаки в отбор, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Мы должны идти в этом направлении. Понсе достаточно креативный, обладает физическими данными, делает много рывков.