Орлов о периоде Федуна в «Спартаке»: «Команда хорошо кушала, но была на девятом месте»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался об игре «Спартака» в период руководства Леонида Федуна.

— Вам не нравилось, как Федун руководил «Спартаком»?

— А кому это может нравиться? При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это «федунизм»! Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы — и даже тот состав умудрились развалить. Там были хорошие игроки — Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал? Все, кто пришел им на замену — не уровень.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.