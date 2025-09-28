Футбол
28 сентября, 10:50

Орлов: «Семак не стал мешать Глушенкову. У него нет любимчиков»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о характере главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Меня поражает Педро. И своей «физикой», и своими решениями. Как он борется за мяч, какой объем работы проделывает в середине поля! Он сейчас уже на уровне Вендела.

Вендел прибавляет потихоньку. Может быть, мы и увидим прежнего бразильца, если он сам, конечно, этого захочет. Посмотрим. Спорт и футбол в частности — это постоянное преодоление себя.

Я бы не сказал, что Семак перевоспитал Глушенкова. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал ему мешать. В этом тоже заключается заслуга тренера. Он же дал ему 10-й номер. Это о многом говорит — о том, как тренер оценивает своего футболиста. Вообще Семак держит дистанцию с игроками, у него нет любимчиков. Кто-то его из-за этого в коллективе не понимает. Мол, мало эмоций, мало комплиментов. Но таков его характер. Сдержанный. А с другой стороны, сами посудите — все у него обретают себя в составе. Вспомните, как Эракович сыграл против «Краснодара». Он вместе с Нино в прошлом туре выключил из игры Кордобу!

Комментатор Геннадий Орлов о&nbsp;крупной победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Оренбургом&raquo; (5:2) и&nbsp;покере Максима Глушенкова.«Я говорил, что Глушенков — лучший в РПЛ. Батраков против «Рубина» не выделялся». Орлов — о крупной победе «Зенита»

«Зенит» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.

Сергей Семак
ФК Зенит
Геннадий Орлов
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • ritenyto

    И чё я него такой влюблённый?.. :) В?..

    28.09.2025

  • Павел Заблоцкий

    Ужасно стартовавший Зенит страшно сказать насколько далеко отстал от великолепно играющих Краснодара Локомотива ЦСКА и Балтики....

    28.09.2025

  • Den211

    пару туров назад тот же Орлов хаял и Педру и Глушенку и Семака в хвост и в гриву. А сейчас все опять орлы и Богданыч прям Макаренко.

    28.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

