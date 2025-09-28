Орлов: «Семак не стал мешать Глушенкову. У него нет любимчиков»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о характере главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Меня поражает Педро. И своей «физикой», и своими решениями. Как он борется за мяч, какой объем работы проделывает в середине поля! Он сейчас уже на уровне Вендела.

Вендел прибавляет потихоньку. Может быть, мы и увидим прежнего бразильца, если он сам, конечно, этого захочет. Посмотрим. Спорт и футбол в частности — это постоянное преодоление себя.

Я бы не сказал, что Семак перевоспитал Глушенкова. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал ему мешать. В этом тоже заключается заслуга тренера. Он же дал ему 10-й номер. Это о многом говорит — о том, как тренер оценивает своего футболиста. Вообще Семак держит дистанцию с игроками, у него нет любимчиков. Кто-то его из-за этого в коллективе не понимает. Мол, мало эмоций, мало комплиментов. Но таков его характер. Сдержанный. А с другой стороны, сами посудите — все у него обретают себя в составе. Вспомните, как Эракович сыграл против «Краснодара». Он вместе с Нино в прошлом туре выключил из игры Кордобу!

«Зенит» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.