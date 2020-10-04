«Команда является конкурентом «Рубина» по таблице». Слуцкий высказался об «Ахмате»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед началом матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» назвал грозненцев конкурентом казанцев по турнирной таблице.

— Как проходила подготовка к матчу? В рабочем. У нас нет запаса мастерства, благодаря которому проводили матч как-то легко, с высоким уровнем уверенности. Сегодня нас ожидает крайне тяжелый поединок. Наш соперник — команда, которая очень быстрая, играет в атакующий футбол и является нашим конкурентом по таблице, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Рубин» с 14 очками занимает 8-е место в чемпионате России. «Ахмат» — 13 баллов и 10-я строчка.