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Сегодня, 19:24

Слишкович рассказал о своих эмоциях от назначения и.о. главного тренера «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своих ощущениях в связи с назначением.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из нее. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», – приводит слова Слишковича пресс-служба красно-белых.

41-летний босниец 14 апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Слишкович входил в тренерский штаб красно-белых с лета 2022 года.

После 23 матчей «Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в РПЛ. 21 апреля москвичи на выезде сыграют с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ. Начало – в 20.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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Рубин – Локомотив
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ЦСКА – Ахмат
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