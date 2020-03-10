РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин сам просился в «Марсель». И рассказал о вариантах с «Арсеналом» и «Локомотивом»

14:25
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, рассказал, что хотел перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно, но руководство сине-бело-голубых не отпустило игрока. Он также сообщил о других вариантах.

— Про «Балтику» — бредни. Я хорошо дружу с их командой. С руководством не так хорошо. На этой волне все кому не лень. Заходишь, видишь фамилию Кокорин — самому блевать охота, — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «КраСава». — Единственный клуб, который был от меня, — как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история пошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю, у «Зенита»: это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.

— «Зенит» целенаправленно не отдал тебя в «Марсель», чтобы ты перешел в «Сочи»?

— Получается, так.

— Правда, что тебя звали в Тулу и нужно было написать смс, чтобы губернатор области Алексей Дюмин решил вопрос с переходом в «Арсенал»?

— Правда. Но у нас такие детские взгляды: представляешь, кто-то за меня занесет. Понимаю, что у них общение на другом уровне. Если у них принципиальная позиция, чтобы я ушел в другой клуб, они так же объяснят: «Нет, он туда не пойдет».

— Когда Смолова отдали в «Сельту», «Локомотив» тебе предлагал 3 миллиона рублей в месяц?

— 3 миллиона не предлагали, но интерес от «Локо» был. Понял, что там вообще без шансов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA/videos

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2329
Все опросы
Сколько голов до конца сезона РПЛ-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир