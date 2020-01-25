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Кирилл Новиков: «Комличенко поможет «Динамо» двигаться в нужном направлении»

20:54
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В субботу новичок «Динамо» Николай Комличенко подписал контракт с бело-голубыми. Главный тренер московской команды Кирилл Новиков назвал 24-летнего форварда футболистом очень высокого уровня.

— Футболист очень высокого уровня, — сказал в эфире «Динамо ТВ» Новиков. — Рад, что Николай пришел к нам в команду. Он забивает голы, обладает хорошими физическими данными. Это игрок сборной России. Это приобретение поможет нам двигаться в нужном направлении. Игрок штрафной площади, можно играть флангами. В зависимости от ситуации он может быть полезен при любом игровом действии.

По данным «СЭ», «Динамо» заплатило чешскому клубу «Млада Болеслав» 3,5 миллиона евро.

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