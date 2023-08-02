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КДК РФС: Судья правильно засчитал Дзюбы в матче с «Факелом»

Виталий Косик
Корреспондент
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В КДК РФС заявили, что в матче второго тура чемпионата России «Факел» — «Локомотив» (1:4) главный судья встречи Василий Казарцев правильно засчитал гол форварда железнодорожников Артема Дзюбы на 13-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока атакующей команды «Локомотив» №7 Артема Дзюбы, забившего гол в ворота команды «Факел», комиссия не усмотрела нарушения правил в единоборстве за мяч против игрока обороняющейся команды «Факел» №47 Сергея Божина, так как физический контакт между игроками не являлся наказуемым и со стороны нападающего не было акцентированного толчка соперника, повлиявшего на возможность защитника бороться за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — написано в заявлении КДК РФС.

Также в КДК РФС заявили, что судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 38-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №59 Егора Погостнова в собственной штрафной площади комиссия единогласно считает ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу и не была напряжена, мяч двигался с короткого расстояния и у игрока «Локомотива» не было физической возможности избежать контакта руки с мячом. В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — добавили в заявлении.

Источник: РФС
Артем Дзюба
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РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
КДК
16
11
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Балтика – Факел
 - : -
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П
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 2
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Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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 2 1 0
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