ЭСК РФС поддержал все решения Кукуляка в матче «Зенит» — «Ростов»
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все решения главного арбитра матча 2-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (1:1) Евгения Кукуляка.
Комиссия согласилась с решением судьи не удалять полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте встречи за фол на Густаво Мантуане, поскольку игрок ростовчан не совершал акцентированного удара головой. В ЭСК посчитали верным вынесение Кукуляком предупреждений за неспортивное поведение обоим футболистам.
Также комиссия согласилась с тем, что Кукуляк не стал показывать красную карточку полузащитнику «Ростова» Алексею Миронову на 63-й минуте игры. Большинство членов ЭСК посчитали действия Миронова в единоборстве с хавбеком «Зенита» Клаудиньо безрассудными, так как наступ на ногу соперника со стороны игрока ростовчан при попытке сыграть в мяч был совершен с умеренным усилием средней интерсивности, однако игрок не думал о безопасности соперника. В связи с отсутствием очевидного применения чрезмерной силы со стороны Миронова большинство членов комиссии согласилось с тем, что хавбек заслужил предупреждение за безрассудное поведение в этом эпизоде.
Помимо этого, в ЭСК поддержали решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте. По мнению комиссии, в действиях защитника ростовчан Евгения Чернова, упавшего на газон и оказавшегося на пути форварда «Зенита» Матео Кассьерры, не усматривается нарушение правил, так как Чернов не пытался вступить в единоборство за мяч, споткнувшись о ногу своего партнера по команде. Столкновение было неизбежным и носило случайный характер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0