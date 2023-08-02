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Судейство

Сегодня, 14:54

ЭСК РФС поддержал все решения Кукуляка в матче «Зенит» — «Ростов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все решения главного арбитра матча 2-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (1:1) Евгения Кукуляка.

Комиссия согласилась с решением судьи не удалять полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте встречи за фол на Густаво Мантуане, поскольку игрок ростовчан не совершал акцентированного удара головой. В ЭСК посчитали верным вынесение Кукуляком предупреждений за неспортивное поведение обоим футболистам.

Также комиссия согласилась с тем, что Кукуляк не стал показывать красную карточку полузащитнику «Ростова» Алексею Миронову на 63-й минуте игры. Большинство членов ЭСК посчитали действия Миронова в единоборстве с хавбеком «Зенита» Клаудиньо безрассудными, так как наступ на ногу соперника со стороны игрока ростовчан при попытке сыграть в мяч был совершен с умеренным усилием средней интерсивности, однако игрок не думал о безопасности соперника. В связи с отсутствием очевидного применения чрезмерной силы со стороны Миронова большинство членов комиссии согласилось с тем, что хавбек заслужил предупреждение за безрассудное поведение в этом эпизоде.

Помимо этого, в ЭСК поддержали решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте. По мнению комиссии, в действиях защитника ростовчан Евгения Чернова, упавшего на газон и оказавшегося на пути форварда «Зенита» Матео Кассьерры, не усматривается нарушение правил, так как Чернов не пытался вступить в единоборство за мяч, споткнувшись о ногу своего партнера по команде. Столкновение было неизбежным и носило случайный характер.

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Евгений Кукуляк
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
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5.08 15:00
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 3
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П
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 2
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