Решение судьи Любимова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в конце матча с «Динамо» признано верным

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи Артема Любимова в матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» (3:3) не назначать пенальти в ворота самарцев на 90+5-й минуте встречи.

Динамовцы обратились в комиссию с просьбой оценить эпизод. Представители ЭСК не усмотрели очевидного нарушения со стороны защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на нападающем бело-голубых Вячеславе Грулеве.

Согласно заключению комиссии, оба футболиста вели борьбу за позицию, используя нормальный физический контакт, не являющийся наказуемым.