КДК РФС провел очную ставку Ильина и Мирзова и назначил сурдоэкспертизу по делу

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему КДК перенес принятие решение по делу нападающего "Урала" Владимира Ильина. После ответного полуфинального матча Кубка России с "Арсеналом" руководство тульского клуба настаивало на внесении в протокол информации об оскорблении Ильиным полузащитника оружейников Резиуана Мирзова по национальному признаку.

За это нападающий мог быть дисквалифицирован на продолжительный срок вплоть до 10 матчей турнира. Теперь же он сможет принять участие в финале Кубка против "Локомотива" в среду, 22 мая.

– Мы провели очную ставку между Мирзовым и Ильиным, – сообщил Григорьянц журналистам. – Отношения у них очень натянутые. Мирзов говорит, что его оскорбляли, Ильин – что нет. У нас появилось противоречие двух сторон. При таких обстоятельствах, мы приняли следующее решение. Первое: назначить по делу сурдоэкспертизу. Материал есть, там полностью можно восстановить по губам, какие слова говорил Ильин. Второе. Приостановить дело до получение экспертизы. До 27 мая сторонам представить возможных экспертов. Компенсация расходов будет решено после экспертного заключения. (Александр Рогулев)

КДК РФС перенес решение по Ильину за оскорбление Мирзова. Форвард может сыграть в финале Кубка

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