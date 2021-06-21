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Карпин рассказал о задачах «Ростова» в предстоящем сезоне

06:54
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на YouTube-канале клуба назвал главную задачу команды на сезон-2021/22.

«Команда очень серьезно готовится. Цель — побороться за еврокубковую зону, как это было в позапрошлом сезоне. Для этого, естественно, нужно много работать.

Хотелось бы, чтобы наш стадион всегда был полон и всегда нас поддерживал. С нашей стороны будем прилагать все усилия, чтобы не разочаровать никого», — сказал Карпин.

В прошлом сезоне «Ростов» занял в турнирной таблице Тинькофф РПЛ 9-е место.

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