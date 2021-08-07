«Спартак» дозаявил Урунова на сезон
«Спартак» дозаявил на сезон полузащитника Остона Урунова, сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее сообщил, что клуб не рассчитывает на Урунова, и его планирует заявить в ФНЛ за «Спартак-2».
20-летний узбекский футболист в прошлом сезоне провел первую половину сезона в «Спартаке», а вторую — в аренде в «Уфе». Всего он провел 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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