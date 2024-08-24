Карпин: «Не слежу за «Локомотивом, для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне.

— В целом «Локомотив» стал сильнее?

— Я не слежу за «Локомотивом, для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретной игре.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. От лидирующего «Зенита» московскую команду отделяет один балл.