Карпин и Онопко прокатились на метро. Не встречали?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко проехались в московском метрополитене.

— После первого дня «учебы» подтверждения лицензии PRO UEFA Виктор Савельевич прокатил меня на самом удобном виде транспорта Москвы, — написал Карпин в Instagram.

«Ростов» и ЦСКА после 16 матчей имеют по 30 очков и располагаются на 3-м и 4-м месте в турнирной таблице РПЛ соответственно.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр