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Карпин и Онопко прокатились на метро. Не встречали?

17:08
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко проехались в московском метрополитене.

— После первого дня «учебы» подтверждения лицензии PRO UEFA Виктор Савельевич прокатил меня на самом удобном виде транспорта Москвы, — написал Карпин в Instagram.

«Ростов» и ЦСКА после 16 матчей имеют по 30 очков и располагаются на 3-м и 4-м месте в турнирной таблице РПЛ соответственно.

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