Капитан первой олимпийской сборной, опекун Пеле и 10 сезонов в составе «Зенита». Станиславу Завидонову — 85
«Зенит» на своем официальном сайте поздравил с 85-летием полузащитника и тренера петербургской команды Станислава Завидонова.
В 1959 году Заидонов был вызван в только что сформированную олимпийскую сборную СССР, став ее капитаном. В одном из первых матчей за национальную команду Завидонову пришлось выступить в качестве опекуна самого Пеле.
В составе сине-бело-голубых Станислав Завидонов выступал на протяжении десяти сезонов — с 1957 по 1966 годы, в ходе которых провел 267 матчей. Всего же он забил 31 гол. После окончания игровой карьеры Станислав Петрович успешно работал тренером и полтора года в 1988-1989 годах возглавлял «Зенит».
«Зенит» поздравляет Станислава Завидонова с юбилеем!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 14, 2019
Сегодня бывшему полузащитнику и тренеру сине-бело-голубых исполнилось 85 лет.https://t.co/KxPKMVqOQw pic.twitter.com/ZMyJUiZnn9
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр