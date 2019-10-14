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Капитан первой олимпийской сборной, опекун Пеле и 10 сезонов в составе «Зенита». Станиславу Завидонову — 85

12:51
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«Зенит» на своем официальном сайте поздравил с 85-летием полузащитника и тренера петербургской команды Станислава Завидонова.

В 1959 году Заидонов был вызван в только что сформированную олимпийскую сборную СССР, став ее капитаном. В одном из первых матчей за национальную команду Завидонову пришлось выступить в качестве опекуна самого Пеле.

В составе сине-бело-голубых Станислав Завидонов выступал на протяжении десяти сезонов — с 1957 по 1966 годы, в ходе которых провел 267 матчей. Всего же он забил 31 гол. После окончания игровой карьеры Станислав Петрович успешно работал тренером и полтора года в 1988-1989 годах возглавлял «Зенит».

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