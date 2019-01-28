Иван Обляков: "С детства больше люблю отдавать голевые передачи"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от зимних сборов в Кампоаморе. Хавбек в контрольном матче с "Вентспилсом" играл ближе к зоне атаки и отдал две голевых передачи.

- Функции диспетчера мне вполне близки, мне комфортно играть ближе к атаке, - цитирует Bobsoccer Облякова. - Когда-то в юношеском футболе действовал на позиции опорного полузащитника, хорошо получалось. Потом уже в молодежном футболе передвинули повыше. Честно говоря, в центре поля мне нравится играть на любой позиции. Даже когда выходил слева в защите, с интересом попробовал себя на этом месте.

- Сейчас в центре полузащиты ЦСКА самая высокая конкуренция.

- Вы правы. Но ведь это замечательно! Думаю, все, кто сейчас конкурирует в центре полузащиты, прибавляют, стараются проявить лучшие качества во время каждой тренировки. Посмотрим, что будет дальше.

- Пока вы еще не забивали за армейцев. Существует ли такая внутренняя установка – как можно скорее открыть счет голам в составе ЦСКА? Или же достаточно функций диспетчера, для которого важно раздавать результативные пасы?

- Я с детства больше люблю отдавать голевые передачи. Даже на пустые ворота легко дам пас партнеру вместо прямого удара в створ. Ничего такого в этом для меня нет. Доводилось играть и в хоккей, и в баскетбол, и я всегда с большим удовольствием играл в пас. При этом, безусловно, забивать голы я тоже хочу. Такого не бывает, чтобы футболист не горел желанием это сделать. Недаром Мануэль Нойер говорил: даже вратарь хочет забивать. К сожалению, пока не получилось. Может быть, в том числе и из-за чрезмерного желания. Нужно психологически освободиться от этого давления, тогда все получится.