Пиняев о переходе Самошникова в «Спартак»: «Желаю удачи, кроме матчей с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев отреагировал на переход защитника железнодорожников Ильи Самошникова в «Спартак».

Красно-белые объявили о покупке 27-летнего россиянина во вторник, 19 августа.

«С Ильей Самошниковым хорошие отношения. Желаю меньше травм и удачи, кроме матчей с «Локомотивом», — сказал Пиняев «СЭ» в рамках Fonbase.

Самошников выступал за «Локомотив» с июля 2023 года. Футболист подписал контракт со «Спартаком» на 3 года.