Источник: «Рубин» согласовал трансфер Сиве из «Генгама»

«Рубин» достиг соглашения с «Генгамом» о переходе нападающего Жака Сиве, сообщает журналист Санти Ауна в своих соцсетях.

По информации источника, сделка между клубами будет завершена в ближайшее время.

Сиве выступает за «Генгам» с декабря 2022 года. На счету 24-летнего форварда 16 голов и 2 результативные передачи в 78 матчах за французскую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

После 7 туров «Рубин» с 11 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.