Новым генеральным директором «Динамо» назначен Павел Пивоваров, информиирует РБК.

Его кандидатура будет утверждена на заседании совета директоров «Динамо», которое проходит сегодня.

Пивоваров ранее работал исполнительным директором «Зенита». Он сменит на посту генерального директора «Динамо» Юрия Белкина, который станет президентом клуба (ранее этой должности в структуре клуба не было).

С 2012 года Пивоваров является членом юридического комитета, заместителем палаты по разрешению споров, членом комитета по статусу игроков РФС, с 2017-го — членом и единоличным судьей палаты по разрешению споров ФИФА.

На протяжении последних двух лет являлся председателем экспертно-правовой комиссии Европейской ассоциации клубов (European Club Association). Также с 2017 по 2020 год входил в состав правления РПЛ.

