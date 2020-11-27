Источник: Оздоев и Ловрен пропустят ближайшие матчи «Зенита»
Защитник Деян Ловрен и полузащитник Магомед Оздоев пропустят матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
Как сообщает Sport24, тест 31-летнего Ловрена на коронавирус мог показать сомнительный результат. Metaratings сообщает, что 28-летний Оздоев ранее заразился коронавирусом.
Российский полузащитник после возвращения из сборной уже пропустил игры с «Ахматом» в РПЛ и «Лацио» в Лиге чемпионов. По данным источника, Оздоев также не выйдет на поле во встречах с «Арсеналом» в премьер-лиге и «Брюгге» в ЛЧ. Ловрен не сможет сыграть с бельгийским клубом из-за дисквалификации.
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в субботу, 28 ноября. Начало — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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