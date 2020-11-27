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Источник: Оздоев и Ловрен пропустят ближайшие матчи «Зенита»

19:26
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Защитник Деян Ловрен и полузащитник Магомед Оздоев пропустят матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

Как сообщает Sport24, тест 31-летнего Ловрена на коронавирус мог показать сомнительный результат. Metaratings сообщает, что 28-летний Оздоев ранее заразился коронавирусом.

Российский полузащитник после возвращения из сборной уже пропустил игры с «Ахматом» в РПЛ и «Лацио» в Лиге чемпионов. По данным источника, Оздоев также не выйдет на поле во встречах с «Арсеналом» в премьер-лиге и «Брюгге» в ЛЧ. Ловрен не сможет сыграть с бельгийским клубом из-за дисквалификации.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в субботу, 28 ноября. Начало — в 14.00 (мск).

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