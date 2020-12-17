Источник: Кокорин купил маме машин на десятки миллионов рублей

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин оформил на свою маму автомобилей на десятки миллионов рублей, информирует телеграм-канал Mash.

Как отмечается, 48-летняя Светлана Кокорина владела порядка 20 машин и скутеров. Сейчас в ее распоряжении находятся BMW M760 (стоимость от 12 миллионов рублей), Mercedes-AMG E 63 S (от 9 миллионов рублей) и ВАЗ-21074 с номерами серии АУЕ.

Ранее женщина владела Rolls-Royce Wraith (от 21 миллионв рублей), Lamborghini Aventador (около 20 миллионов), Porsche 911 Turbo (от 15) и другими машинами.