Агенты Саласа сообщили, что ЦСКА делал запрос по защитнику «Севильи»

В агентстве TeamYouFirst, представляющем интересы защитника «Севильи» Кике Саласа, ответили на вопрос «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Насколько нам известно, ЦСКА делал запрос по данному футболисту. Он хороший игрок! Однако мы не знаем, идут ли в данный момент переговоры между клубами», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее в «Севилье» сообщили «СЭ», что не ведут переговоры с ЦСКА по трансферу защитника.

Салас в этом сезоне провел за «Севилью» 10 матчей и забил 1 гол. Контакт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.