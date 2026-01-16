16 января, 18:15

Агенты Саласа сообщили, что ЦСКА делал запрос по защитнику «Севильи»

Микеле Антонов
Корреспондент

В агентстве TeamYouFirst, представляющем интересы защитника «Севильи» Кике Саласа, ответили на вопрос «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Насколько нам известно, ЦСКА делал запрос по данному футболисту. Он хороший игрок! Однако мы не знаем, идут ли в данный момент переговоры между клубами», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее в «Севилье» сообщили «СЭ», что не ведут переговоры с ЦСКА по трансферу защитника.

Салас в этом сезоне провел за «Севилью» 10 матчей и забил 1 гол. Контакт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
